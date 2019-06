Buchvorstellung : Buchvorstellung in Hermeskeil

Buchvorstellung in Hermeskeil

Hermeskeil In den vergangenen Jahren sind mehr als eine Million Flüchtlinge nach Deutschland gekommen, mittlerweile haben die meisten ihre eigenen Erfahrungen mit der deutschen Sprache gesammelt. Dunja Ramadan, selbst zweisprachig aufgewachsen, hat bei arabischsprachigen Flüchtlingen nachgefühlt: Welchen Stellenwert nimmt die deutsche Sprache für sie ein?

Und wie fühlt es sich an, in einer neuen sprachlichen Umgebung ankommen zu müssen? Die Autorin stellt am Freitag, 21. Juni, 19 Uhr, im Mehrgenerationenhaus Hermeskeil ihr Buch „Khalid und das wilde Sprachpferd“ vor.