Kreispolitik : Kreis sucht Spar- und Investitionsideen

Trier Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg bittet Bürgerinnen und Bürger, sich bei den laufenden Etatplanungen einzubringen.

Konkret bedeute das, dass schon bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfes die Finanzplaner des Kreises auf die Ausgabendisziplin schauen. Doch nicht überall liege die Kostenkontrolle beim Landkreis. So basierten die Sozial- und Jugendhilfeausgaben – mit über 100 Millionen Euro der größte Posten im Kreisetat – beispielsweise auf gesetzlichen Vorgaben, auch wenn in diesem Bereich die meisten Ausgaben vom Bund oder Land erstattet würden.

Größter Einzelposten im Kreis sind Kitas Am meisten Geld fließe in die Finanzierung der Kindertagesstätten im Kreis, schreibt der Kreis in seiner Pressemitteilung. Mit rund 35 Millionen Euro trage der Landkreis den Löwenanteil an den Personalkosten für Erzieherinnen und Erzieher. Hinzu kämen Fördermittel für den Um- und Ausbau der Kitaplätze. Insgesamt fließen so 2023 rund 63 Millionen Euro in die Kitas und die Tagesbetreuung.