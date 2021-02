Pandemie : Corona-Fall im Hermeskeiler Rathaus – Sitzung des Verbandsgemeinderats heute Abend vorsorglich abgesagt

Hermeskeil Ein Mitglied der Verwaltung im Hermeskeiler Rathaus ist positiv auf Sars-Cov-2 getestet worden. Das hat der Büroleiter am Mittwochmittag mitgeteilt. Die für den Abend geplante Haushaltssitzung des Verbandsgemeinderats fällt vorsichtshalber aus.

Das betroffene Mitglied der Verbandsgemeinde-Verwaltung habe am Mittwochmorgen von seinem positiven Corona-Testergebnis erfahren, schildert Büroleiter Werner Haubrich am Mittag gegenüber volksfreund.de. Da zurzeit nicht klar sei, ob sich möglicherweise weitere Mitarbeiter angesteckt haben könnten, wolle die Verwaltung kein Risiko eingehen. Deshalb ist laut Haubrich die für Mittwochabend in der Hochwaldhalle geplante Sitzung des Verbandsgemeinderats Hermeskeil abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben worden. In der Sitzung sollte unter anderem über den Haushaltsplan 2021 und die geplanten Investitionen beraten und beschlossen werden.