Theater : „Die witzigste Weihnachtsgeschichte“

Konz Ungewöhnliches wagt die evangelische Gemeinde Konz an Heiligabend.

Als Pfarrerin Anna Peters nach den Passionsandachten im Frühjahr mit einigen Gemeindemitgliedern zusammensaß und über die kommenden Veranstaltungen gesprochen wurde, war die Stimmung gelöst und heiter. Aus dieser Stimmung heraus entstand die Idee, zu Weihnachten mal etwas Anderes zu machen. „Ich wollte immer schon ein Krippenspiel für Erwachsene“, sagt Peters beim Besuch des Trierischen Volksfreunds im frisch renovierten großen Saal des Gemeindehauses hinter der im Umbau befindlichen Kirche an der Karthäuser Straße in Konz. Dass aus diesem durchaus ernsten Ansinnen gleich die „witzigste Weihnachtsgeschichte der Welt“ (abgekürzt www.2.0) wurde, ist maßgeblich zwei Akteuren zu verdanken: Josef Gimbel als Autor und Arno Kopp sind in der Region als Komödianten schon lange bekannt: Als „Ausrastellis“ bringen sie die Säle vor allem im Karneval zum Lachen. Gesagt, getan, Gimbel und Kopp machten sich daran, die klassische Weihnachtsgeschichte in das Jahr 2019 zu transferieren, der Umgang mit Fiktion und Realität ist dabei fließend. Klamauk eben. „Sie übersetzen die Weihnachtgeschichte in die Sprache des Humors“, sagt die Pfarrerin und schmunzelt. Dabei setzt sie auf Erkenntnisgewinn durch Provokation, das sei doch – neben Unterhaltung – der Sinn von Theater als Kunstform und das könne man den Gläubigen von heute durchaus zumuten.