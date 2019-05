Lampaden : Ehemalige Grundschule Lampaden steht zum Verkauf

Die ehemalige Grundschule in Lampaden ging vom Besitz der Verbandsgemeinde wieder an die Ortsgemeinde über. Bei der Rückübertragung waren (von links) Sebastian Backes, Jürgen Dixius und Martin Marx dabei. Foto: Verbandsgemeinde Saarburg-Kell

Lampaden Die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell hat der Rück­übertragung der ehemaligen Grundschule Lampaden an die Ortsgemeinde zugestimmt. Bürgermeister Jürgen Dixius war zur Unterzeichnung des Vertrages und zur offiziellen Schlüsselübergabe in dem Hochwaldort.

Viele Lampadener dürften sich noch an die beiden Klassenräume, den Turnraum sowie die übrigen Räumlichkeiten des Baus in der Schulstraße oberhalb des Bolzplatzes erinnern. Denn bis vor vier Jahren wurde in der Grundschule noch unterrichtet. Nun steht sie zum Verkauf durch die Ortsgemeinde.

Schließlich fiel 2015 im Rat der ehemaligen Verbandsgemeinde Kell am See, die bis zuletzt Schulträger war, die Entscheidung, den Standort aufzugeben und die Kinder zunächst in Hentern und später in Zerf zu unterrichten.