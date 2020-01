Feuerwehr : Feuer an renoviertem Haus in Züsch löst  Großalarm aus

An dem in Renovierung befindlichen Wohnhaus in der Züscher Bergstraße hat durch die Hitze des Kaminrohres die Fassadendämmung Feuer gefangen. Foto: TV/Florian Blaes

Züsch Eine aufmerksame Bewohnerin der Bergstraße des Orts alarmierte die Wehr und verhinderte Schlimmeres. Verletzt wurde niemand.

Ein Gebäudebrand in der Bergstraße in Züsch ist der Feuerwehr am Samstagabend gegen 21.20 Uhr gemeldet worden. Eine Anwohnerin hatte beim Blick aus dem Fenster bemerkt, dass an einem Wohnhaus meterhohe Flammen an der Außenfassade lodern. An dem Gebäude sind derzeit Renovierungsarbeiten im Gange. Die neuen Bewohner wollen in zwei Monaten dort einziehen.