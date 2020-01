Klage eines Unternehmens : Gericht bekräftigt Nein zu Windrädern bei Irsch

Trier/Irsch/Saar Die Firma Gaia ist mit ihrer Klage gegen die Ablehnung von Windenergieanlagen bei Irsch gescheitert. Der Ortschef glaubt dennoch fest daran, dass die alternative Energieform dort noch genutzt wird.

Sechs Windräder wollte die Firma Gaia im Auftrag des Unternehmens EnBW bei Irsch errichten. Doch da kam 2017 die dritte Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms (LEP) IV dazwischen. Darin hieß es, dass Windkraft in der Kernzone von Naturparken tabu ist. Die Räder im Neunhäuser Wald bei Irsch hätten sich jedoch just in der Kernzone des Naturparks Saar-Hunsrück befunden. Zudem hätten sie außerhalb der Vorrangflächen des Regionalen Raumordnungsplans Trier von 2004 gestanden. Also lehnte die Kreisverwaltung den Antrag der Firma Gaia auf Errichtung der Räder bei Irsch ab.

Nicht nur in Irsch waren Windräder in der Kernzone des Naturparks Saar-Hunsrück geplant. Auch bei Waldweiler, Zerf, Beuren Freudenburg, Serrig und Taben-Rodt gab es ursprünglich Bestrebungen, Windkraft in dieser Zone zu nutzen.

Der Irscher Ortsbürgermeister Jürgen Haag, der seit zehn Jahren auf Windkraft in seiner Nachbarschaft hofft, sagte hingegen: „Schade! Das ist die falsche Entscheidung.“ Die Menschheit werde große Probleme bekommen, wenn sie im Hinblick auf den Klimawandel nicht umsteuere. In Richtung Landesregierung forderte er: „Wenn man regenerative Energie fördern will oder auch muss, dann sollte man die entsprechenden Flächen bereitstellen.“ Haag hofft, dass die Landesregierung Windräder in der Kernzone des Naturparks doch noch zulässt und bleibt optimistisch, dass sie sich dann auch bei Irsch drehen werden. Der Ortsbürgermeister argumentiert, dass regenerative Energie benötigt wird, um aus der Kohlenutzung aus- und in die Wasserstoffnutzung einzusteigen. Windkraft müsse flächendeckend genutzt werden.