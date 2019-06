Windkraft : Windkraft-Kritiker melden neuen Vogelhorst bei Reinsfeld

Reinsfeld Die Kreisverwaltung prüft, ob sie vier Windräder genehmigt. In der Nähe sind offenbar Störche aufgetaucht, um deren Brutstätten Schutzabstände gelten.

Bei dem Verfahren wird die Öffentlichkeit einbezogen. Bis zum 28. Juni hatten auch Bürger die Gelegenheit, die Planungsunterlagen einzusehen und Einwände gegen den Bau der Windräder bei der Kreisverwaltung einzureichen. Die Interessengemeinschaft (IG) „Rettet den Hochwald“ hat diese Möglichkeit genutzt und laut ihrem Sprecher Karl Diller auf ein Problem aufmerksam gemacht: Die von den Windpark-Entwicklern beauftragten Artenschutz-Gutachter behaupteten, dass es im Umkreis von 3000 Metern um die vier geplanten Räder keine Brutstätte eines Schwarzstorchs gebe. „Diese Behauptung ist falsch“, schreibt die IG in einer Pressemitteilung an den Trierischen Volksfreund. Sie habe einen Horst gefunden, in dem in diesem Jahr ein Schwarzstorch-Paar gebrütet und seinen Nachwuchs aufgezogen habe. Sie habe dies mit Fotoaufnahmen dokumentiert.