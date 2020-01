Meinung : Wachstum bringt Geld, kostet die Orte aber auch viel

Es ist schön zu sehen, dass es weiter mehr Menschen in die Region zieht – zum Teil auch in Dörfer, wo eigentlich kein Wachstum erwartet wird. Allerdings müssen sich die Kommunalpolitiker in jedem Dorf bewusst sein, dass Wachstum nicht nur mehr Zuweisungen von Bund und Land mit sich bringt, sondern auch Kosten.