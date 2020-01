Leadership : Fördergeld für Dreiländereck-Projekte

Saarburg/Kell Um eine aktive Entwicklung der Region zu unterstützen, werden in diesem Jahr erneut Kleinstprojekte mit Gesamtkosten von maximal 20 000 Euro im Gebiet Moselfranken unterstützt.

Die Projektsteckbriefe werden bei der Geschäftsstelle der Leader-Aktionsgruppe (LAG) Moselfranken abgegeben. Das Gebiet umfasst die drei Verbandsgemeinden Saarburg, Konz und Trierer Land. Von Mitgliedern der Gruppe werden die Anträge am 21. April ausgewertet. Anschließend stellen die infrage kommenden Projekte den formalen Förderantrag und schließen einen Fördervertrag ab. Nach Abschluss des Projekts soll bis spätestens 15. Oktober bei der LAG-Geschäftsstelle ein Verwendungsnachweis eingereicht werden. Nach Prüfung der Unterlagen können die Zuschüsse ausgezahlt werden.

Grundvoraussetzung für die Projekte ist, dass sie die Region voranbringen. Zuwendungen von weniger als 2 000 Euro werden nicht gewährt. Förderfähig sind unter anderem verschiedene Maßnahmen im Bereich der Dorfentwicklung oder kleine Infrastruktureinrichtungen. Nicht förderfähig sind beispielsweise Bau- und Erschließungsvorhaben in Neubau-, Gewerbe- und Industriegebieten.

Vor der Abgabe einer Projektbeschreibung wird empfohlen, sich mit einem der folgenden Ansprechpartner in Verbindung zu setzen: Matthias Faß bei der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell unter Telefon 06581/ 81-165 oder E-Mail: matthias.fass@saarburg-kell.de. Jochen Tinnes bei der Verbandsgemeindeverwaltung Konz unter Telefon 06501/83-103 oder E-Mail an jochen.tinnes@konz.de.

Georg Schmeltzle bei der Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land unter Telefon 0651/9798-208 oder per E-Mail: georg.schmeltzle@trier-land.de. Die Stelle für die Einreichung der Anträge und zum Erhalt weiterer Auskünfte: Lokale AktionsGruppe (LAG) LEADER Moselfranken Geschäftsstelle c/o Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell, Irscher Straße 54 in Saarburg, Zimmer 4.