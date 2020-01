Zeitzeugen : Fotos zum Dorfleben in Lampaden

Lampaden Die jährliche „LampaDIA“-Veranstaltung findet am Sonntag 19. Januar, im Gemeindehaus in Lampaden statt. Es werden historische Fotos im Großbildformat gezeigt, die in den Häusern in Lampaden zur Verfügung gestellt wurden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red