Spende : Gute Tat am letzten Tag und viel Sport

Gute Tat am letzten Tag und viel Sport

Wincheringen (red) 80 aktive Sportler sind dem Aufruf der AH Wincheringen gefolgt, um am Silvesterlauf teilzunehmen. Die Teilnehmer konnten dabei zwischen drei Distanzen auswählen. Es kamen auch zahlreiche Nordic Walker.

Der Radsportclub Wincheringen bot eine geführte Mountainbiketour über 25 Kilometer an.

An diesem Tag wurden Spenden für eine Familie gesammelt, die durch einen Verkehrsunfall in Not geraten ist. 400 Euro kamen zusammen. Der Teammanager der AH Wincheringen, Elmar Athen, erhöhte den Spendenbetrag um weitere 200 Euro aus der Mannschaftskasse.