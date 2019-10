Infoveranstaltung : Informationen zum Bundesteilhabegesetz in Konz

Informationen zum Bundesteilhabegesetz in Konz

Konz Zu einer Informationsveranstaltung zum Thema „Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes im Kreis Trier- Saarburg“ konnte die Arbeitsgemeinschaft Betreuungswesen aus dem SKFM (Sozialdienst katholischer Frauen und Männer) und dem Lebenshilfe Betreuungsverein Detlef Schmitz (Kreisverwaltung Trier- Saarburg) als Referenten gewinnen.

Er gibt einen detaillierten Überblick darüber, was im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes als rechtlicher Betreuer oder Bevollmächtigter zu beachten ist. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 29. Oktober, um 19 Uhr im Forum des Lebenshilfehauses Peter Zettelmeyer, Granastraße 113, in Konz statt.