Wahlen und Corona : Kreis Trier-Saarburg organisiert Corona-Selbsttests für alle Wahlhelfer

Trier/Konz/Saarburg Jeder, der am Sonntag in den 177 Wahllokalen bei der Landtagswahl mithilft, bekommt die Möglichkeit, sich selbst auf Corona zu testen. Ein freiwilliges Angebot, betont Landrat Günther Schartz.

Der Landkreis Trier-Saarburg hat für alle ehrenamtlichen Wahlhelfer Corona-Selbsttests organisiert. „Mit diesem Angebot wollen wir allen, die am kommenden Sonntag über Stunden in den Wahllokalen Dienst tun und anschließend die Stimmzettel auszählen, Sicherheit bieten,“ sagt Landrat Günther Schartz. Die zertifizierten Selbsttests würden mit den Wahlunterlagen über die Verbandsgemeinden an die jeweiligen Wahlvorstände ausgeliefert. „Selbstverständlich ist dies ein freiwilliges Angebot“, sagt Schartz. Jedoch sei es für alle Beteiligten wichtig, mit einem guten Sicherheitsgefühl in den Wahltag zu gehen. Insgesamt stehen 3000 Tests stehen für die Wahlhelfer in den 177 Wahllokalen im gesamten Kreisgebiet zur Verfügung. Mit Hilfe einer Anleitung kann der Test einfach und selbst durchgeführt werden. Es wird empfohlen, am Samstagabend oder morgens vor Beginn der Wahl sich selbst zu testen.