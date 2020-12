Feuerwehr : Neue Fahrzeuge für mehrere Ortswehren

Die neuen Einsatzfahrzeuge werden an der Feuerwache in Saarburg offiziell an die Ortswehren übergeben. Foto: TV/Wilfried Hoffmann

Saarburg Die Investition von 950 000 Euro sichert in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell die Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung. Es gibt einen Zuschuss des Landes.

Zum Ende des zweiten Jahres der Fusion der Verbandsgemeinden Saarburg und Kell wurden am Samstag neue Einsatzfahrzeuge an der Feuerwache in Saarburg offiziell in Dienst gestellt und den Ortswehren übergeben. Diese Indienststellung war wegen der Corona-Pandemie immer wieder aufgeschoben worden. Jedoch ist es ein Anliegen von Bürgermeister Jürgen Dixius gewesen, die Übergabe der Fahrzeuge noch mit der bisherigen Wehrleitung im Jahr 2020 zu bewerkstelligen.