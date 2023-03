Berufsverkehr an der Obermosel Neue Regelung an Grenzbrücke tritt ab Montag in Kraft

Der Landesbetrieb Mobilität und die luxemburgische Straßenbauverwaltung reagieren auf die angespannte Verkehrssituation an den Grenzübergängen der Obermosel. Dort kommt es vor allem im morgendlichen Berufsverkehr seit mehreren Wochen zu extremen Staus zwischen Wellen und Grevenmacher sowie an der Grenzbrücke bei Remich. Zudem waren zwischen noch Konz und Trier mehr Fahrzeuge als üblich unterwegs, weil die Luxemburg-Pendler über die B49 und Wasserbillig ausweichen wollten. Deshalb haben die Fachbehörden die Verkehrsregelung erneut untersucht und sind zu dem Schluss gekommen, die Verkehrsführung bei Wincheringen neu zu regeln. Diese Regelung tritt ab Montag, 27. März, in Kraft (der TV berichtete).