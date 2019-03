später lesen Ausstellung Osterausstellung der Hobbykünstler in Birkenfeld Teilen

(red) Die Hobbykünstler aus Birkenfeld und Umgebung laden zur Osterausstellung am Wochenende vom 30. und 31. März in die Alte Schule in Birkenfeld ein. Die Schau ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet.