Mutmacher : Schüler gestalten Geschenke für Seniorenzentrum

Übergabe der Geschenke für das Seniorenzentrum Kell am See. Foto: Kreisverwaltung Trier-Saarburg

Kell am See Mit der Einführung der Ganztagsschule hat die Realschule plus in Kell am See einen engen Bezug zum ortsansässigen Seniorenzentrum aufgebaut. Die Kinder der Ganztagsschule nehmen dort ihr warmes Mittagessen ein und seit einem Jahr findet dort die AG „Jung trifft Alt“ statt.



Gerade auch in Zeiten der Corona-Pandemie war es den Organisatorinnen der AG wichtig, den Kontakt zum Seniorenzentrum zu halten und so den Bewohnern eine Freude zu bereiten.

Auch im Seniorenzentrum in Kell am See sind Corona Fälle aufgetreten und die Bewohner leben mit den nötigen Einschränkungen. Die Schulgemeinschaft der Realschule plus in Kell am See möchte den Bewohnerinnen und Bewohnern das Zeichen geben, dass sie von der Außenwelt nicht vergessen wurden.

Das Motto der Aktion war: „Wir wollen den Bewohnern ein Lächeln auf die Lippen zaubern!“.

Im Rahmen der Aktion haben die Schülerinnen und Schüler gehämmert, gemalt, gebastelt und geschrieben. Die Ergebnisse reichen von originellen Origami-Figuren, bemalten Baumscheiben, toll formulierten Briefen, bis hin zu kleinen gestalteten Leinwänden. Zu den Geschenken bekommen die Bewohnerinnen und Bewohner noch zwei Tulpen überreicht.