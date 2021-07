Unwetter : Lage relativ entspannt: Hochwasser läuft im südlichen Landkreis glimpflich ab

Der Starkregen hinterließ seine Spuren, wie hier auf dem Campingplatz Konz-Könen. Das Hochwasser blieb jedoch unter Kontrolle. Foto: TV/Marion Maier

Tawern/Könen Anders als an der Sauer, wo der Pegel dramatisch steigt, und in Kordel und weiteren Orten in der Verbandsgemeinde Trier-Land, ist die Lage im südlichen Landkreis Trier-Saarburg laut Pressesprecher Thomas Müller relativ entspannt.

Gestern Abend sah das noch anders aus. Da bestand die Gefahr, dass in Tawern der Mausbach über die Ufer tritt und die örtliche Metzgerei überflutet. „Der Bach war eine Handbreit unter der Brücke“, sagt Müller, der auch Ortsbürgermeister von Tawern ist.

Südlicher Landkreis Trier-Saarburg hat beim Hochwasser Glück gehabt

Die Gemeinde habe nach einer Überflutung bei einem Starkregen im Jahr 2018 vorgesorgt und ein Sandsackdepot vorgehalten. „Es war unser Glück, dass die Wasserstände in den Bächen stagniert sind, nachdem es aufgehört hatte zu regnen.“