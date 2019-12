Musik : Vorweihnachtliches Solistenkonzert in Wasserliesch

Wasserliesch Der Musikverein „Einigkeit“ Wasserliesch lädt am Sonntag, 22. Dezember, um 17 Uhr zu einem vorweihnachtlichen Solistenkonzert in die Pfarrkirche St. Aper in Wasserliesch ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Der Musikverein musiziert nicht als Gesamtorchester, sondern präsentiert sich vom einzelnen Solisten bis hin zum kleineren musikalischen Ensemble. Unter anderem wird ein Flötenensemble, ein Saxofonquintett und ein Blechbläserensemble spielen. Sie werden sowohl viele Titel traditioneller Weihnachts- und Adventsmusik als auch konzertante Werke bekannter Künstler präsentieren.