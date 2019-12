Tag der offenen Tür : Experimente, Schulband und viel Information

Die Realschule plus Saarburg hat bei einem Tag der offenen Tür Interessierte über ihr Angebot informiert. Eltern und Kinder durften auch am Unterricht der fünften, sechsten und siebten Klassen teilnehmen. Foto: TV/Wolf-Markus Dinklage

Saarburg Zahlreiche Kinder und Eltern haben den Tag der offenen Tür genutzt, um sich über das Angebot der Realschule plus Saarburg zu informieren.

Herzstück der Veranstaltung war eine Informationsmesse in der Aula des Schulzentrums mit integrierter Caféteria, die von vielen fleißigen Helfern aus Reihen der Schüler und Lehrer organisiert wurde. Die Schulband unterhielt die Gäste, Schülerscouts halfen den Besuchern bei Fragen und mit Informationen zum Angebot der Realschule plus Saarburg.

Schüler und Lehrer stellten zahlreiche Projekte der Einrichtung vor. Darüber hinaus boten sie Informationen zum Konzept Europaschule, den Profilklassen Sport und Musik, den (neuen) Wahlpflichtfächern, der Ganztagsschule, und dem Projekt „Lernen durch Beziehung – Schüler in Selbstverantwortung“.

Die Berufsschule mit Vertretern der Schulleitung nahm ebenfalls an der Veranstaltung teil und informierte ausführlich über die Möglichkeiten der Schüler nach der Zeit in der Realschule plus Saarburg.

Die Eltern der Grundschulen und der Realschule plus konnten außerdem am Unterricht der fünften und sechsten Klassen teilnehmen und erfreuten sich an zahlreichen Mitmachangeboten – auch in den Wahlpflichtfächern der siebten Klassen. Zudem führten die Kinder im Rahmen des Unterrichts zahlreiche Experimente durch.

Die Schulleitung präsentierte das Schulprofil und die Eltern erfuhren in einer Fragerunde interessante Einzelheiten über das Angebot und die Möglichkeiten an der Realschule plus Saarburg. So können die Schüler durch eine Kooperation mit den Berufsbildenden Schulen im Schulzentrum eine Vielzahl an Abschlüssen anstreben – auch das Abitur.

Die Pausen nutzten viele Eltern, um mit den Lehrern oder der Schulleitung ins Gespräch zu kommen. Bei Bedarf konnten Familien ihre Jüngsten im eigens eingerichteten und von Schülern geleiteten Kindergarten betreuen lassen – unter fachkundiger Anleitung der Lehrerinnen – oder sich die eine oder andere Leckerei an den Essensständen schmecken lassen.

Insgesamt blicken die Verantwortlichen nach eigenen Angaben auf einen gelungenen Tag mit zufriedenen Eltern und Schülern zurück.

Eltern, die Interesse an der Anmeldung an der Realschule plus Saarburg haben, können ihre Kinder ab dem 1. Februar im Sekretariat anmelden. Bei Bedarf bietet die Schulleitung auch Einzelberatungen an.