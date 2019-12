Engagement : Hospizhelferkurs: Begegnen, Unterstützen, Begleiten

Konz Die Malteser bieten ein Seminar zur Mitarbeit im ehrenamtlichen Hospizdienst an. Es richtet sich an Menschen, die sich in der Begleitung von Schwerkranken und Sterbenden engagieren möchten.

Das Ziel des Lehrganges, der in Konz stattfindet, ist es, Menschen auf diese Aufgabe in existentiellen Ausnahmesituationen vorzubereiten und intensiv zu schulen. Neben Elementen der Selbsterfahrung, die auf die eigenen Wahrnehmungs-, Denk-, Kommunikations- und Verhaltensmuster gerichtet sind, werden Informationen zu Sterben, Tod und Trauer und Techniken der Gesprächsführung vermittelt. Zentraler Bestandteil ist die Entwicklung einer hospizlichen Haltung, die jede/r Begleiter/in gegenüber dem Sterbenden sowie dessen Angehörigen entgegenbringen soll.

Das Seminar erstreckt sich von Mitte Januar bis Ende Juni nächsten Jahres.