Kommunalpolitik : Wechsel in Wiltingen – nach 30 Jahren

Wiltingen Der langjährige Ortsbürgermeister Lothar Rommelfanger (SPD) hat sein Amt an Christoph Schmitz (parteilos) übergeben.

Fast nichts mehr bleibt wie es war nach der Kommunalwahl 2019 in Wiltingen. Insbesondere endete nach drei Jahrzehnten die Ära Lothar Rommelfanger. Dies schlägt sich auch in der konstituierenden Sitzung des Ortsgemeinderates am Montag nieder. Auf der Tagesordnung: die Verpflichtungen neuer Ratsmitglieder, die Ernennung des neuen Ortsbürgermeisters und die Wahlen der Beigeordneten. Als noch amtierender Ortsbürgermeister eröffnet Lothar Rommelfanger die Sitzung und verpflichtet per Handschlag die neuen Ratsmitglieder – gut die Hälfte aller Sitze sind nach der Wahl neu besetzt worden, das Durchschnittsalter des Rates hat sich deutlich verjüngt.