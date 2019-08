In eigener Sache : Volksfreund-Redaktion im Gespräch beim Kinderflohmarkt in Trier

Volksfreund-Redaktion im Gespräch beim Kinderflohmarkt in Trier

In eigener Sache

Trier Wer den Volksfreund-Kinderflohmarkt am Sonntag, 11. August, im Messpark Trier besucht, kann nicht nur nach Herzenslust bummeln und nach Schnäppchen Ausschau halten. Die Volksfreund-Redaktion steht dort auch für Fragen, Kritik und Anregungen aller Art zur Verfügung.

„Redaktion im Gespräch“ heißt es am TV-Stand beim Flohmarkt von 11 bis 13 Uhr mit Marcus Hormes (Lokalchef Trier/Trier-Saarburg) und von 13 bis 15 Uhr mit Rebecca Schaal (Lokalchefin Trier/Trier-Saarburg). Leser können auf Wunsch auch vorab schon ihr Anliegen beschreiben per E-Mail an echo@volksfreund.de