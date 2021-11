Entscheidung zum Budenzauber : Hermeskeiler Weihnachtsmarkt mit 2G-Regel und doch ohne Programm

Hermeskeil Das Konzept für den Hermeskeiler Weihnachtsmarkt vom 26. bis 28. November ist bereits mehrmals coronabedingt geändert worden. Jetzt haben sich die Veranstalter kurzfristig noch einmal umentschieden und wollen sich am Trierer Modell orientieren.

Man orientiere sich dabei am Modell des Trierer Weihnachtsmarkts, teilen die HGV-Vorstandssprecher Christian Kruchten, Dieter Nels und Markus Weicherding am Montag in einer Pressemitteilung mit. Somit erhalten zum Budenzauber auf dem Neuen Markt, der gemeinsam mit dem Förderverein des Feuerwehrmuseums organisiert wird, nur Geimpfte und Genesene Zutritt. Geöffnet ist der Markt am Freitag, 26. November, von 16 bis 22 Uhr, am Samstag, 27. November, von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag, 28. November, von 12 bis 18 Uhr. Am Sonntag werden auch die Geschäfte in Hermeskeil geöffnet sein. Auf ein vergangene Woche angekündigtes Rahmenprogramm mit Nikoluas-Besuch, Tombola und Livemusik will der HGV nun doch verzichten, heißt es in der aktuellen Mitteilung zum Weihnachtsmarkt.