Kunst am Bau : Europa – hinter Gittern

Info

Der Maler und Bildhauer Josef Zimmer wurde am 3. September 1919 in Grach an der Mosel geboren. Zimmer studierte vor dem Zweiten Weltkrieg an der Meisterschule des Deutschen Handwerks in Trier. Nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft setzte er sein Studium an der Werkschule Trier fort. Im Jahr 1986 erhielt er von der Stadt Trier für sein Lebenswerk den Ramboux-Preis. Bis zu seinem Tod am 20. November 1995 arbeitete er als freischaffender Künstler.

Bekannte Werke in der Region sind neben Europa mit dem Stier an der Reichsabtei St. Maximin die Kirchenportale in Idar-Oberstein und Cochem-Brauheck, die Skulptur „Der Wächter“ vor dem ehemaligen Polizeipräsidium Trier, das eiserne Totenmal auf dem Hauptfriedhof sowie die steinerne Gedenkstele für die 1983 ermordete Studentin Matsuko Ayano auf dem Petrisberg, das „Techno“-Symbol vor der Bundeswehr-Erprobungsstelle Grüneberg sowie die Sonnenscheibe an der Wetterstation Petrisberg. Eine Übersicht über die Standorte seiner öffentlich zugänglichen Werke gibt es unter diesem Link: https://drive.google.com/open?id=1BdBbCo4jqXHaAGDURyBb9PPctUcQVl9E&usp=sharings