Karl May Bücher : Nach Skandal um beliebten Apachen-Häuptling: Mehr als 4000 Menschen unterzeichnen Winnetou-Petition

Radebeul Nach Ärger um Winnetou-Bücher: 4000 Menschen haben die Petition bereits unterzeichnet, in der eine differenzierte Betrachtung des Autors Karl May gefordert wird.

In der Debatte um Rassismus bei Karl May haben innerhalb weniger Tage mehr als 4000 Menschen eine Petition der Karl-May-Gesellschaft und der Karl-May-Stiftung unterzeichnet. Der offene Brief trägt den Titel „Ist Winnetou erledigt?“ und listet eine Reihe von Argumenten zum Umgang mit historischen Darstellungen auf. Der Abenteuerautor verdiene eine differenzierte Betrachtung, heißt es darin.

Karl May (1842-1912) hat sächsische Wurzeln. Er wurde in Hohenstein-Ernstthal geboren und starb in Radebeul. Sein Werk wurde in mehr als 30 Sprachen übersetzt und in rund 50 Ländern der Erde aufgelegt.