Oper : Todesursache: Traurigkeit

Zur Person

Mikaël Serre, Sohn einer Deutschen und eines Franzosen, wurde 1973 in Nîmes geboren. An der Kunstakademie in Saint-Etienne machte er eine Ausbildung zum Fotografen, ehe er an der École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq in Paris studierte. Auf Kampnagel in Hamburg und am Schauspielhaus Zürich war er als Schauspieler in Christiane Pohles Inszenierung „Sommergäste“ von Maxim Gorki zu sehen sowie in Rainer Holzapfels „Der Mündliche Verrat“ am Bremer Theater. Regie führte er unter anderem am Theater La Rose des vents in Lille und am Théâtre de La Bastille in Paris. Seine Inszenierungen wurden zum Tanzfestival Pina Bausch, ans tanzhaus nrw, zum Chekhov International Theatre Festival in Moskau, zum F.I.N.D. Festival der Berliner Schaubühne am Lehniner Platz und zum deutsch-französischen Festival Perspektives in Saarbrücken eingeladen.