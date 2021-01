Klassik : Wie ein musikalischer Ritterschlag

Wincheringen/Trier/Berlin Erfolg für Pianist Joseph Moog aus Wincheringen an der Obermosel: Der Musiker durfte einen Meisterkurs des weltberühmten Dirigenten und Pianisten Daniel Barenboim, Chefdirient der Berliner Staatskapelle, besuchen.

Wenn ein Pianist zu einem Workshop bei Daniel Barenboim nach Berlin eingeladen wird, ist das kein Zufallstreffer, sondern eine bemerkenswerte Anerkennung. Für Joseph Moog, angesehener Konzertpianist mit Wohnsitz in Wincheringen (Kreis Trier-Saarburg) und künstlerischer Leiter der Konzer Sommerakademie, war diese Einladung so etwas wie ein musikalischer Ritterschlag. Selbstverständlich lässt sich der Chef der Berliner Staatsoper nicht auf Mittelmaß ein. Wen Barenboim zu einem Workshop einlädt, der ist selbst schon ein Pianist mit deutlichem Profil und herausragender Qualität.

Barenboim, der gerade seine zweite Einspielung sämtlicher Beethoven-Klaviersonaten abgeschlossen hat, hat mit Joseph Moog an der Interpretation der berühmten Klaviersonaten „Pathétique“ op. 10,1 und „Les Adieux“, op. 81a und der kleineren Sonate op. 79 gearbeitet. Moog schätzt bei Barenboim neben der präzisen Detailarbeit vor allem eins: das „ursprüngliche Ohr“, die Fähigkeit, die Schönheit von Klängen und musikalischen Entwicklungen aufzuspüren und weiterzugeben. Er schätzt, wie sorgfältig Barenboim an Klängen feilt, sie aushört.

Ganz klar: für Moog ein Vorbild. Und abgesehen von Barenboim – welche Pianisten sind für Moog wegweisend? Natürlich Bernd Glemser, Moogs Lehrer an der Würzburger Hochschule, und Arie Vari in Hannover. Aber auch Bruno-Leonardo Gelber, an dessen Spiel Joachim Kaiser ein „südländisches Brio“ rühmte, Claudio Arrau, der die deutsche Pianisten-Tradition nach Südamerika brachte, dann Wilhelm Backhaus und Wilhelm Kempff. Und eher erstaunlich: Auch Cyprien Katsaris gehört dazu. Der war lange Jahre neben Adrien Meisch Leiter der Echternacher Festspiele und ein Pianist, der sich an der deutschen Tradition orientierte. Katsaris hat ein Konzert in der Echternacher Basilika ausdrücklich Wilhelm Kempff gewidmet.