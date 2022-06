HOCHSCHULE : Schau(t) her!

Freude nach dem Vorentscheid des Grand Prix d‘Eurovision 1998 in Bremen: Guildo Horn (Zweiter von links) vertritt zusammen mit seiner Band „Die orthopädischen Strümpfe“ Deutschland beim Grand Prix d‘Eurovision in Birmingham und landet mit „Guildo hat euch lieb“ auf dem siebten Platz. Er trägt ein Outfit von Miranda Konstantinidou (rechts neben ihm). Die Chefin des Modeschmuck-Labels Konplott ist eine der bekanntesten Mode-Absolventinnen der Trierer Hochschule. Außerdem im Bild: Rainer Elute Kind (links), Drummer und damals Strümpfe-Bandmitglied, und der in Berlin lebende Autor und Blogger Johannes Kram, damals Guildo Horns Manager. Foto: privat

Trier Es ist Tradition, dass die Studierenden der Fachrichtung Modedesign der Trierer Hochschule ihre Abschlusskollektionen in großen Schauen präsentieren – an immer wieder anderen Orten in der Stadt. Beim großen Mode-Festival vom 8. bis 10. Juli wird es natürlich auch so sein. Die Hochschule feiert an diesem Wochenende 100 Jahre Modeunterricht in Trier. 1922 ging es an der Werkkunstschule los und nach deren Ende 1971 im Fachbereich Modedesign der (Fach-)Hochschule weiter. Hier einige Impressionen aus den vergangenen Jahrzehnten, den Anfängen der Werkkunstschule und den Schauen vergangener Jahrzehnte. Ein Foto erinnert außerdem an eine ganz besondere Kreation einer Modedesign-Absolventin aus dem Jahr 1998 — ein Stück Mode- und Musikgeschichte.

Modeklasse der Werkkunstschule um 1923. Foto: Photosammlung Bätz, StAT

Kleid, entstanden um 1935. Foto: Foto: Hochschule Trier

Modenschau der Werkkunstschule 1956 im Brunnenhof: Anita Sonjé (Dritte von rechts), später Anita Dixius-Sonjé, hat ab 1955 die Modeklasse der Werkkunstschule und dann den Fachbereich Modedesign der Fachhochschule geleitet. Foto: Hochschule Trier

Models und Mode der Fachhochschule – aufgenommen 1973. Foto: Hochschule Trier

Modenschau um 1881/82 mit Jo Meurer, seit vielen Jahren Professor an der Hochschule. Foto: Hochschule Trier

Modenschau um 1984. Foto: Hochschule Trier

Szene anlässlich einer Modenschau in den Kaiserthermen, wahrscheinlich 1995. Foto: Hochschule Trier

2003 auf dem Laufsteg im Kursfürstlichen Palais. Foto: TV/Ludwig Hoff

2012 war das Parkdeck der Sparkasse Kulisse für die Modenschau. Foto: TV/Friedemann Vetter