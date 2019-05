Sinfoniekonzert : Sinfoniekonzert im Trierer Dom – Mozart, Linkula und das Glück

Trier Spannung gab es beim 7. Trierer Sinfoniekonzert im Theater mit Mozarts Violinkonzert KV 218.

Nostalgie oder gar Abschieds-Wehmut sucht man vergebens. Mozarts D-Dur-Violinkonzert KV 218 von 1775 strahlt eine Heiterkeit, eine Ausgelassenheit aus, die sich später beim Komponisten in solcher Fülle kaum mehr wiederfinden. Trotz aller Probleme, die in der Auseinandersetzung mit dem regierenden Fürstbischof gipfelten, müssen die letzten Salzburger Jahre für Mozart eine schöne, eine lebensfrohe Zeit gewesen sein. Das Violinkonzert ist wie ein Spiegel dieser Zeit – voller Überraschungen. Die technischen Hürden, die groß angelegten Solopartien, die hohen Lagen, sie sind im 7. Trierer Sinfoniekonzert bei Liya Petrova in den besten Händen. Petrova strahlt Sicherheit aus. Die hohen Lagen haben Substanz, die Kadenzen und „Eingänge“, sie geraten makellos. Und die klein besetzten Philharmoniker mit Gastdirigentin Yi-Chen Lin, sie bleiben ganz nahe an der Solistin.