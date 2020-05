Theater : Vorhang im Theater bleibt zu, Beschäftigte in Kurzarbeit

Vorhang im Theater bleibt zu, Beschäftigte in Kurzarbeit

Szenen aus den Digitalen Spielzeiten, wie das Theater Trier sie weiter ausbauen will. Foto: Theater Trier

Trier Das Trierer Theater hat alle geplanten Vorstellungen dieser Spielzeit wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Für viele Mitarbeiter bedeutet dies Kurzarbeit.

(aheu) Nun ist offiziell, was schon seit Wochen befürchtet wurde: Das Theater Trier wird in dieser Spielzeit keine Vorstellungen mehr geben. Nach Abstimmungen zwischen dem Kulturministerium Rheinland-Pfalz und der Stadt Trier gab das Theater am Freitag bekannt, dass alle geplanten Vorstellungen bis zur Sommerpause aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen.