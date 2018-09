später lesen Literatur Was bleibt? Teilen

Erzähl mir etwas! Könnten wir Tote darum bitten, wahrscheinlich würden wir erfahren, was wirklich wichtig in ihrem Leben war. Es gäbe keinen besseren Zeitpunkt, ehrlich zu sein. In Robert Seethalers neuem Buch „Das Feld“ erzählen Tote, jeder für sich alleine und doch gemeinsam über alle.