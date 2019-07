Schulabschluss bei Realschule plus und FOS : 77 Schüler werden bei einer Feier der Realschule plus und FOS Traben-Trarbach verabschiedet.

Traben-Trarbach 77 Schüler werden bei einer Feier der Realschule plus und FOS Traben-Trarbach verabschiedet. Auch Preise für besonders gute Leistungen und vorbildliches Verhalten wurden vergeben.

(red) 77 Schüler haben ihren Abschluss der Schulzeit an der Realschule plus und FOS Traben-Trarbach begangen. Mit dem traditionellen Gottesdienst begann der Abschlusstag. Das Motto „Das Labyrinth des Lebens – jeder findet seinen Weg“ im Mittelpunkt. Das Zentrum des Labyrinths, der jetzige Abschluss, stellt die Zwischenetappe auf dem Lebensweg der Schüler dar, von dem sie – als Schmetterling dargestellt – in ihre Zukunft starten, so lauteten die Ausführungen von Pastoralreferent Sandro Frank und der Religionsgruppe der zehnten Klassen.

Die offizielle Feier in der Aula der Realschule plus und FOS wurde musikalisch mit einem Klavierstück von Tobias Huhn (10a) eingeleitet. Es folgte die Begrüßung der Abschlussschüler, der Eltern, der Lehrer und der Ehrengäste durch Schulleiter Carsten Augustin. Er griff in seiner Ansprache das Motto der Abschussklassen 2019 auf, in dem er auf den Unterschied zwischen Irrgarten und Labyrinth hinwies. Er wünschte den Schülern wie in der griechischen Mythologie eine Ariadne an die Hand, die ihnen den richtigen Weg weise. Ihr akrobatisches Können zeigten die Jüngsten der Schule mit ihrer Darbietung „High School Musical“. Es folgten weitere Grußworte. Einen weiteren musikalischer Genuss bescherte Jan Breidenbenden (8a), begleitet am Klavier von Musiklehrerin Karin Oster, der den Song „You let me walk alone“ vortrug. Namentlich genannt wurden anschließend alle 77 Schüler der Abschlussklassen bei der Zeugnisausgabe. Bevor ein weiterer Tanzevent die Feier beendete, folgte die Ehrung der Streitschlichter, vorgenommen von Schulsozialarbeiter Johannes Treitz. Verbandsgemeindebürgermeister Marcus Heintel ließ es sich nicht richtete einige persönliche Worte an die Absolventen und beglückwünschte sie. Im Auftrag des Freundschaftskreises Selles-sur-Cher vergab er einen Sonderpreis für besonders gute Leistungen im Fach Französisch an Paulin Müller (10b). Schulleiter Augustin ehrte abschließend Leon-Omar von Janta Lipinski (9c) für sein vorbildliches Verhalten im Schulleben.