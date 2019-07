Forschung : Brennstoffzellen: Forschungsgruppe erhält Auftrag

Hoppstädten-Weiersbach/Trier Die Brennstoffzellen-Gruppe am Umwelt-Campus Birkenfeld hat ihren bislang größten privatwirtschaftlichen Forschungsauftrag von einem Energieversorger erhalten.

Das teilt die Pressestelle des Umweltcampus mit. Der Auftrag im mittleren sechsstelligen Bereich hat eine Laufzeit von zunächst 18 Monaten und umfasst die Entwicklung von Brennstoffzellentechnik für stationäre Anwendungen, das heißt die Rückumwandlung von Wasserstoff in elektrische Energie. Die Arbeitsgruppe um Prof. Gregor Hoogers arbeitet seit fast zwanzig Jahren an Brennstoffzellen und seit etwa fünf Jahren parallel auch an Lithium-Ionen-Batterien. „Das Rennen ist – auch beim Auto – noch lange nicht zu Gunsten der Batterie entschieden“, sagt Hoogers. „Neben dem stationären Bereich hat die Wasserstoff-Brennstoffzelle zumindest bei LKW und Bussen klare Vorteile, unter anderem Reichweiten, wie man sie von herkömmlichen Fahrzeugen gewohnt ist, bei einer Betankung in wenigen Minuten.“