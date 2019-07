Verkehr : Das Nadelöhr rückt näher

Hochscheid Wenn die Hochmoselbrücke aufgeht, wird es im Hunsrück eng. Jetzt werden auf der B 50 drei Ampelanlagen gebaut. Dafür muss die Straße kurzfristig halbseitig gesperrt werden.

Erst seit wenigen Tagen steht es fest: Die Hochmoselbrücke soll Anfang November für den Verkehr freigegeben werden (der TV berichtete am 29. Juni). Von vielen Verkehrsteilnehmern wird das freudig erwartet, weil Fahrstrecken zwischen Eifel und Hunsrück deutlich kürzer werden. Anderswo betrachten die Menschen diesen Termin mit Sorge: und zwar im Hunsrück.

Jetzt hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Bad Kreuznach mitgeteilt, dass mit dem Bau der Ampeln auf dem Streckenabschnitt zwischen der Zufahrt zum Bahnhof Zolleiche und der Anschlussstelle (AS) Flughafen Hahn sofort begonnen wird. Das soll der Verbesserung der Verkehrssicherheit dienen. Am Montagvormittag wurde die Baustelle bei Hochscheid eingerichtet.

Die Ampelaufstellung beginnt bei Hochscheid, teilt der LBM mit. Kurzzeitig könne es zu Beeinträchtigungen kommen, da die B 50 halbseitig gesperrt werden muss. Die Arbeiten sollen nur in der relativ verkehrsschwachen Zeit zwischen 9 und 15 Uhr erfolgen.

Die Bauarbeiten an den drei Knotenpunkten werden so terminiert, dass jeweils nur an einem mit Beeinträchtigungen zu rechnen ist. Zudem wird es erforderlich, sowohl den von Hochscheid als auch von Oberkleinich kommenden Ast der K 126 zeitweise zu sperren. Eine Umleitungsstrecke wird ausgeschildert. Und: Die Arbeiten sollen bis Mitte Oktober, und somit vor Fertigstellung des Hochmoselübergangs, abgeschlossen sein.