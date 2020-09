Weinfest-Auftakt an der Mittelmosel : Lieserer Weinkönigin stößt mit den ersten Gästen an

Weinfest in Lieser Foto: TV/Hans-Peter Linz

Bernkastel-Kues Statt eines einzigen Weinfests der Mittelmosel gibt es an diesem Wochenende wegen der Corona-Bestimmungen viele kleinere in mehreren Gemeinden an der MIttelmosel.

Es werden unter anderem Führungen, Weinproben, Weinbergswanderungen, Ballonfahrten, ein Riesenrad und Schifffahrten angeboten. In Lieser stieß Weinkönigin Eva-Maria I. (Foto) am Donnerstagabend zum Auftakt mit den ersten Gästen auf die Premiere an.

Folgende Orte nehmen an dem alternativen Weinfest am ersten Septemberwochenende teil: Bernkastel-Kues, Brauneberg, Burgen, Erden, Graach, Kesten, Lieser, Lösnich, Maring-Noviand, Mülheim, Neumagen-Dhron, Osann-Monzel, Piesport, Ürzig, Veldenz, Wehlen, Wintrich und Zeltingen-Rachtig.