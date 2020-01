Justiz : Bewaffneter Drogenhändler steht vor Gericht

Binsfeld/Trier Der Anklageschrift zufolge muss sich ab heute kein ganz so kleiner Fisch aus der Drogenhändlerszene vor dem Landgericht Trier wegen seiner Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Am heutigen Montag, 6. Januar, beginnt vor der dritten großen Strafkammer um 9 Uhr der erste Verhandlungstag.

Für den morgigen Dienstag, 7. Januar, ist ab 9 Uhr ein Fortsetzungstermin anberaumt. Dem 33-jährigen Angeklagten wird zur Last gelegt, im Zeitraum zwischen März und Juni 2019 als Betäubungsmittelhändler im Raum Binsfeld tätig gewesen zu sein. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung am 7. Juni 2019 soll die Polizei dort große Mengen unterschiedlichster Drogen sichergestellt haben. Die Betäubungsmittel sollen zum gewinnbringenden Weiterverkauf bestimmt gewesen sein, ist in der Anklageschrift zu lesen.