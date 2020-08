Kommunalpolitik : Doppelter Seiteneinsteiger will etwas bewegen

Extra

Hermann-Josef Franzen will das System der First Responder in der Verbandsgemeinde Thalfang weiter vorantreiben. First Responder sind gut ausgebildete Ersthelfer in der Nachbarschaft. Sie sollen im Ernstfall – bei Unfällen oder gesundheitlichen Notfällen – die therapiefreie Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes oder des Rettungsdienstes überbrücken. Die Ehrenamtler übernehmen eine wichtige Funktion in der Rettungskette.

Sie kommen immer dann zum Einsatz, wenn sie schneller vor Ort sein können als der Rettungsdienst und übernehmen in der Zwischenzeit die Versorgung des Patienten. Dabei steht jedem First Responder eine Notfallausrüstung zur Verfügung. Die ehrenamtlichen Lebensretter legen unter anderem einen Erste-Hilfe-Kurs mit acht Doppelstunden sowie eine Sanitätsausbildung mit 64 Stunden ab. Darüber hinaus erhalten sie Schulungen.

Dieses Projekt hält Franzen für sehr wichtig, zumal in einer Verbandsgemeinde wie Thalfang, wo die Menschen in so vielen Dörfern leben und der Rettungswagen nicht immer in der Nähe stationiert ist. Und: „Wichtig ist, dass auch junge Menschen in das Projekt eingebunden werden.“