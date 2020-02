Bildung : Realschule nimmt Anmeldungen an

Realschule nimmt Anmeldungen an

Wittlich () Die Clara-Viebig-Realschule plus in Wittlich ist eine kooperative Realschule: ab Klassenstufe 7 werden Realschulklassen und Berufsreifeklassen gebildet und getrennt unterrichtet. Durch diese Zusammensetzung können die Schüler frühzeitig auf den von ihnen angestrebten Schulabschluss vorbereitet werden.

In den Realschulklassen wird der qualifizierte Sekundarabschluss I (Realschulabschluss) erreicht, in den Berufsreifeklassen der Abschluss der Berufsreife. Bei guten Leistungen ist bis zur Klassenstufe 9 auch noch der Übergang in eine Realschulklasse möglich.