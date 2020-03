Kirche : Dekanat Wittlich lädt zum Weltgebetstag

Wittlich Der Weltgebetstag in diesem Jahr ist von Frauen aus Simbabwe vorbereitet worden, die unter dem Motto „Steh auf und geh!“, die ganze Welt zu ihrem Gottesdienst einladen.

In Solidarität mit den Frauen auf der Welt und besonders aus Simbabwe organisieren und gestalten Frauen in ökumenischen Teams auch in unzähligen Gemeinden in ganz Deutschland und auch im Dekanat Wittlich den Weltgebetstag. Gemeinsam setzen sie am Weltgebetstag ein Zeichen für die Gleichberechtigung und die Umsetzung der Rechte aller Frauen.

Sehlem/Esch: 14:30 Uhr Wortgottesdienst im Bürgerhaus, anschließend gemeinsame Kaffeezeit; Freitag, 6. März: Altrich: 15 Uhr Pfarrheim: Info zu Land und Leuten, sowie landestypischer Imbiss; 17 Uhr Pfarrheim: Wort-Gottes-Feier; Bausendorf: 18:30 Uhr Gottesdienst im Gemeindezentrum, anschließend Begegnung; Bombogen: 17 Uhr Wortgottesdienst im Pfarrheim, anschließend landestypischer Imbiss; Bengel: 18:30 Uhr Gottesdienst in der Kirche, anschließend Begegnung im Pfarrhaus; Dreis: 15 Uhr Gottesdienst in der Kirche, im Anschluss Begegnung im Pfarrheim; Eckfeld: 19 Uhr Andacht in der Kirche,anschließend gemütliches Beisammensein im Sälchen; Eisenschmitt: 17 Uhr Gottesdienst in der Kirche, anschließend Begegnung und Infos zu Land und Leuten mit landestypischem Imbiss im Clara-Viebig-Haus; Heckenland: 15 Uhr Gottesdienst im neuen Bürgerraum neben der Halle in Niersbach, anschließend dort Begegnung; Hontheim: 18:30 Uhr Gottesdienst im Pfarrheim, anschließend Begegnung; Klausen: 16 Uhr im Pfarrheim; Kinderbeuern: 18:30 Uhr Gottesdienst, anschließend Begegnung; Kinheim: 18:30 Uhr Gottesdienst, anschließend Agape im Josef-Bechtel-Haus; Laufeld: 18 Uhr Kirche, anschließend Abendessen im Laufelder Hof; Lüxem: 18:00 Uhr Wortgottesdienst im großen Saal des Pfarrheims, anschließend Begegnung mit landestypischem Imbiss; Niederöfflingen: 18:30 Uhr Andacht in der Pfarrkirche, anschließend gemütliches Beisammensein in der Halle; Niederscheidweiler: 19 Uhr Andacht, anschließend Beisammensein im Bürgerhaus; Rivenich: 15 Uhr Gottesdienst in der Bürgerhalle, anschließend Begegnung; Salmtal: 16 Uhr in der Bürgerhalle anschließend Begegnung und Austausch; Schladt: 19 Uhr Andacht in der Filialkirche; Traben: 18.30 Uhr Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen in der evangelischen Kirche, anschließend Agape; Wengerohr: 17 Uhr Wortgottesdienst im JuB, anschließend Begegnung; Wallscheid: 18:30 Uhr Kapelle, anschließend Abendessen im Bürgerhausanbau; Wittlich: 15 Uhr im St.-Markus-Haus, Info über Land und Leute mit landestypischem Imbiss; 17.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst, Pfarrkirche St. Markus.