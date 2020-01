Infrastruktur : Der kürzere Weg aufs Plateau

Info

Die medizinische Versorgung in Bernkastel-Kues bleibt auch in den Gremien der Stadt ein Thema. Derzeit ist eine Vollzeitstelle in der Stadt nicht besetzt und es sei nicht klar, ob es schon einen Nachfolger gibt. Gertrud Weydert (Grüne) und Robert Wies (FDP) mahnten an, das Thema zu beachten und zu prüfen, inwieweit die Kommune helfen könne, die ärztliche Betreuung langfristig sicherzustellen. Zu Lösungsansätzen zählten auch Medizinische Versorgungszentren oder Ärztehäuser wie sie bereits in Manderscheid und in Bitburg entstanden sind.

Bislang gab es nur vier Orte, an denen die neuen Biotonnen im Stadtgebiet aufgestellt sind. Da der Bedarf offenbar größer ist, sollen zwei weitere am Friedhof und am Bolzplatz in Kues hinzukommen.