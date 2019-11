Wettbewerb Sterne des Sports : Ein Stern für die Ruderer aus Bernkastel-Kues

So sehen Sieger aus: Vertreter der elf Bewerbervereine, Jurymitglieder und Bankvorstände bei der Regional-Siegerehrung des Vereinswettbewerbs Sterne des Sports auf der Burg Landshut in Bernkastel-Kues. Foto: TV/Jens Gietzen

BERNKASTEL-KUES Inklusionsprojekt gewinnt Regionalentscheid beim Wettbewerb Sterne des Sports, insgesamt hatten sich elf Vereine beworben.

Und wie bei der Oscar-Verleihung stand erst ganz am Schluss der Siegerehrung der Gewinner fest: ein großer Stern in Bronze und ein Preisgeld von 1500 Euro gingen an den Bernkasteler Ruderverein für ein Inklusionsprojekt. Der Verein hatte spezielle Ruderboote angeschafft und seine Übungsleiter ausbilden lassen, um ihren Sport auch für geistig und mehrfach Behinderte anbieten zu können. Dazu arbeitet der Ruderverein sehr intensiv mit regionalen Förderschulen und dem DRK-Sozialwerk in Bernkastel-Kues zusammen. Mehr als zehn Beeinträchtigte konnten so bereits das Rudern auf der Mosel erlernen.