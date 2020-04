Mutmacher : Einkauf auf Rädern mit einem Schwätzchen gratis

Kleinich/Irmenach/Hochscheid/Lötzbeuren/Büchenbeuren Die ehrenamtlichen Fahrer des Seniorenbusses in Büchenbeuren und engagierte Mitglieder der Handballspielgemeinschaft Hunsrück helfen in der Corona-Krise älteren Menschen. Sie haben einen ehrenamtlichen Einkaufsservice mit Lieferdienst für mehrere Dörfer entwickelt.

Obwohl die Frau schon über 90 Jahre alt ist, bleibt sie noch für ein paar Minuten mit ausreichend Abstand an der Tür stehen und unterhält sich mit ihren beiden Helfern. Auch der 90-Jährigen merkt man die Dankbarkeit für die gelieferte Box und das Gespräch an. Sie lächelt nämlich bereits, seit sie die Tür geöffnet hat.

„Ungefähr zur gleichen Zeit, wie wir die Idee hatten den Seniorenbus dafür zu nutzen, hatte auch Linda Sülzle vom HSG die Idee“, sagt Guido Scherer, Bürgermeister von Büchenbeuren. Da viele Orte vor den gleichen Problemen gestanden hätten, habe man sich dazu entschieden, das Projekt gemeinsam anzugehen. Insgesamt bieten die Einkaufshelfer die Fahrten in 19 Ortsgemeinden an.

Die Plattform für das Projekt bietet Frank Klein im Edeka-Markt in Büchenbeuren. Er hat auch die Bestellzettel für die Lieferungen erstellt. Über die sozialen Netzwerke hätten sich auch bei ihm zehn Helfer gefunden, die dann auf die Produkte auf dem Bestellzettel und die Abläufe geschult worden sein. „Ich hätte nicht gedacht, dass sich so schnell so viele Helfer finden. Das sind dann einfach so Glücksmomente, wenn Leute etwas machen wollen, eine Idee haben und dann auch handeln. Neben dem ganzen Negativen ist die Hilfsbereitschaft untereinander das schöne an der Zeit momentan“, sagt Klein.