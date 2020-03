Mutmacher : Sorgentelefon hilft Senioren

Daun/Gerolstein Der Vulkaneifelkreis hat eine Beratungs-Hotline für ältere Bürger eingerichtet.

(red) Besonders ältere Bürger leiden unter der Isolation in Zeiten der Corona-Krise - ihnen fehen bei Fragen oft Ansprechpartner. Der Landkreis Vulkaneifel hat deswegen ab sofort ein „Sorgentelefon für Senioren“ rund um das Thema „Coronavirus“ eingerichtet. Die Fachkräfte für Beratung- und Koordinierung in den Pflegestützpunkten Daun-Kelberg und Gerolstein in Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes Kreisverband Vulkaneifel. und des Caritasverbandes Westeifel sind hier die Ansprechpersonen.