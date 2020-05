Corona : Besuch auf einen Plausch am Fenster

Besuch auf einen Plausch am Fenster

Fensterbesuche bringen Abwechslung in den Alltag von Senioren. Foto: Seniorenresidenz St. Martin/Alyssa März

Wittlich-Wengerohr (red) Besuche in Pflegeeinrichtungen sind seit Woche untersagt beziehungsweise zumindest stark eingeschränkt: Für Bewohner und Angehörige eine Ausnahmesituation, die zunehmend belastend wird.

Jetzt bieten die creatio Pflegeeinrichtungen in Pölich, Schweich, Wittlich und Trier Fensterbesuche an.

Zahlreiche Ideen werden generiert, um der Einsamkeit der Bewohnerschaft entgegenzuwirken. So gibt es beispielsweise die Möglichkeit für persönliche Videoanrufe und es wurde eigens eine Bewohner E-Mail-Adresse eingerichtet – als Alternative zum Brief oder Anruf. Mit Hilfe der Fensterbesuche gibt es nun – wenn auch auf Distanz - die Möglichkeit des persönlichen Kontakts. Angehörige dürfen sich durchs Fenster mit ihren Lieben unterhalten. Zusätzlich trennt ein Tisch auf beiden Seiten die Parteien voneinander. So wird der Mindestabstand von zwei Metern eingehalten.