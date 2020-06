Musik : Gerd Blume ist ab Ende Juni als Road-Show unterwegs

Manderscheid Die Gerd-Blume-Show wird in diesem Jahr als Road-Show unterwegs sein. Der Gruppe sei es wichtig gewesen, weiterhin die Nähe zum Publikum haben zu können und mit den Zuschauern zu interagieren, heißt es von er Band.

Daher seien Konzerte in Autokinos oder Live-Streams keine Option gewesen.

Es habe dennoch zahlreiche Zuschriften gegeben, bei denen die Frage, wann und wie man die Band in der Corona-Zeit sehen und hören könnte, häufig gestellt wurde. Im Zuge dessen ist die Idee der Road-Show entstanden. Zwei Wochen lang konnten sich Fans in möglichst origineller Form dafür bewerben. Mehr als 30 Bewerbungen haben die Band erreicht: Dabei seien die Ideen kreativ und lustig gewesen. Beispiele waren eine nachgestellte 70er-Jahre-Gartenparty als Video, handgeschriebene Briefe und vieles mehr. Ursprünglich sei der Plan gewesen, die Gerd-Blume-Road-Show vier Mal zu veranstalten. Da die Resonanz so positiv gewesen sei, werde es ab Ende Juni sieben private Veranstaltungen geben.