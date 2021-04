Wirtschaft : Gewerkschaft ruft zu Kundgebung bei Simon Fleisch auf

Trier/Wittlich Nach drei ergebnislosen Tarifverhandlungen erhöht die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) den Druck auf die Arbeitgeber der Fleischwirtschaft. Seit Beginn der „NGG-Aktions- und Streikwochen“ am 12. April streikten die Beschäftigten von Schlachthöfen an mehr als einem Dutzend Standorten erfolgreich.

Auch in dieser Woche ruft die NGG bundesweit zu weiteren Streiks und Aktionen – insbesondere in Unternehmen der Fleischverarbeitung und beim Branchenführer Tönnies – auf und fordert unter anderem einen einheitlichen Mindestlohn von 12,50 Euro pro Stunde. So ist am Donnerstag, 22. April, ab 12.30 Uhr auch eine Kundgebung bei Simon Fleisch in Wittlich (Gutenbergstraße) geplant.