Schule : Nach 35 Jahren am PWG in den Ruhestand

Foto: Martin Praus Foto: TV/Martin Praus

Wittlich (red) Heinz-Arnold Schneider aus Wittlich, Lehrer für Mathematik, Physik und Informatik am Peter-Wust-Gymnasium (PWG) Wittlich, wurde in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. In seiner 35-jährigen Dienstzeit (1985-2020) am PWG Wittlich betätigte sich Schneider in vielen schulischen und außerschulischen Projekten, wie das Projekt „Segelfliegen“ oder der Netzwerkadministration, um den Schülern die Begeisterung für seine Fächer näherzubringen.

Schulleiterin Metzen-Mirz würdigte in einer Ansprache vor aktuellen und ehemaligen Kollegen sein umfassendes Wirken während seiner Dienstzeit und wünschte ihm alles Gute für die Zukunft.Die Schulgemeinschaft des Peter-Wust-Gymnasiums dankt Heinz-Arnold Schneider für die geleistete Arbeit im Sinne der Schüler.