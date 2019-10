Digitale Technik : Hotspot: Gemeinde Morbach  bekommt Landesförderung

Morbach Das Land Rheinland-Pfalz fördert den Ausbau von WLan-Hotspots. Die SPD-Landtagsabgeordnete Bettina Brück teilt mit, dass sie im Gespräch mit Innenstaatssekretär Randolf Stich erfahren habe, dass die Gemeinde Morbach und die Morbacher Ortsbezirke die Zusage für einen Landeszuschuss, um einen kostenfreien WLan-Hotspot einzurichten, erhalte.

Hotspots sind in den Morbacher Ortsbezirken an folgenden Standorten vorgesehen: Baldenauhalle Morbach, Dorfgemeinschaftshaus Bischofsdhron, Bürgerhaus Elzerath, Bürgerhaus Schackberghalle Gonzerath, Dorfgemeinschaftshaus Gutenthal, Schule/Bürgersaal Haag, Dorfgemeinschaftshaus Heinzerath, Dorfgemeinschaftshaus Hinzerath, Feuerwehrhaus Hoxel, Dorfgemeinschaftshaus Hundheim, Gemeindehaus Hunolstein, Bürger- und Feuerwehrhaus Merscheid, Mehrzweckgebäude-Telefonmuseum Morbach, Bürgerhaus Morscheid-Riedenburg, Bürgerhaus-Freizeitheim Odert, Gemeindehaus Rapperath, Bürgerhäuser in Wederath, Weiperath und Wenigerath sowie Dorftreffpunkt Wolzburg.